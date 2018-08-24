Наталья Могилевская: Молчала все эти годы, но сейчас хочу передать письмо от Кузьмы

Артистка разместила трогательный пост у себя в Instagram

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее отметила свое 43-летие, на своей странице в Instagram разместила архивный снимок с Кузьмой Скрябиным, который несколько лет назад трагически погиб в ДТП. Артистка отметила, что специально записала песню в его честь. Украинцы смогут услышать эту композицию 2 сентября.

Могилевская и Кузьма Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"К его юбилею я спела песню. Вы услышите ее 2 сентября в эфире. Все эти годы я молчала, ничего не могла сказать о нем, но сейчас хочу передать своего рода письмо "personal Jesus" от него Украине. Я уверенна, у всей планеты один ангел хранитель – Иисус, а у нашей страны целых два... и второй – это Кузьма", – написала звезда.

Пост Могилевской о Кузьме Скриншот: Instagram

Ранее мы писали о том, чем Наталья Могилевская занимается на отдыхе. Кроме этого, Наталья Могилевская показала стройные ноги и декольте в блестящем платье. На своей странице в Instagram она опубликовала фото я черном блестящем платье, которое выгодно подчеркивает ее декольте и стройные ноги. Наталья ведет активный образ жизни. Она часто публикует на своей странице фото из спортзала. Также известно, что певица увлекается йогой.