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Наталья Могилевская назвала "лучшее средство от всех болезней"

Певица поделилась своими секретами красоты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:49
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

43-летняя украинская певица Наталья Могилевская известна своими перевоплощениями. Так, несколько лет назад артистка не только похудела на 25 килограммов, когда готовилась к возвращению на шоу "Танці з зірками", но и кардинально изменила прическу.

Смотрите эксклюзивное интервью с Натальей Могилевской:

Наталья Могилевская ведет здоровый и активный образ жизни и по многочисленным просьбам поклонников поделилась с ними собственными секретами красоты. 

"Мой секретный утренний рецепт: шалфей. Не только пью, но и умываюсь. Это женская трава, обладающая потрясающими целительными свойствами, об этом все можно прочесть в интернете. Очень классное воздействие на кожу, особенно если вы склонны к раздражениям, аллергиям и прочему. Шалфей убивает разнообразные бактерии на коже, так что хорошо и внешне и внутрь. Ну и конечно чайную ложку соды с горячей водой никто не отменял. Еще полезно защелачивать организм водой с лимоном, только лимон должен быть свежеотрезанный и выпить воду необходимо в течении 10 минут, потому что потом он становится кислотой и теряет щелочь, на сколько я знаю", – пишет певица.

Наталья Могилевская поделилась секретами красоты
Наталья Могилевская поделилась секретами красоты
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кроме того, Наталья Могилевская назвала, по ее мнению, лучшее средство от всех болезней. Артистка уверена, что от большинства недугов можно избавиться с помощью воды, соды и соли.

"А вообще лучшее средство от всех болезней – это вода, я поняла что 80% болезней можно вылечить водой, содой и солью, поэтому пейте чистую природную воду! Я свою воду беру в источнике в Пуще-Водице под землей, потом замораживаю и это совсем другая сладкая вода. Все остальные воды в бутылках имееют внутри антибиотик, соответственно для меня это вода мертвая. Только из натурального источника, но источник должен быть чистый, так что рекомендую!", – поделилась артистка.

Отметим, в последнее время Наталья Могилевская стала делиться откровенными кадрами. А Сегодня.Lifestyle собрали снимки с отдыха украинских звезд, на которых они позируют в купальниках, демонстрируя аппетитные формы.

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