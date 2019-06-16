Наталья Могилевская оправдалась за свои провокационные фото

Певица попросила прощения у поклонников за откровенные снимки

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская не боится демонстрировать свою фигуру на фото и видео, и часто публикует в соцсетях пикантный материал. Недавно артистка поделилась провокационным контентом в Instagram, за который ей пришлось отвечать перед фанами.

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В интервью Кате Осадчей Могилевская призналась, что не ожидала, что ее снимки в купальнике вызовут такую бурную реакцию среди пользователей сети. Тем не менее, она извинилась перед своими фолловерами.

"Я извинилась перед зрителем, я очень не люблю, когда есть ассоциация с обнажением. Если мое фото в купальнике и в этой футболочке имело ассоциации с этим, а я преподаватель детской школы, то я извинилась", – говорит Наташа.

К слову, ранее Наталья Могилевская рассказала, что намерена отправиться в тур по всей Украине с тренингами для женщин.

"Я смогла похудеть и родиться заново только после того, как простила свои несовершенства. Полюбила все свои таланты, с благодарностью к Вселенной, которая меня ими одарила. Легко сказать", – говорит звезда о себе и своей внешности.

Недавно 43-летняя Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа.

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