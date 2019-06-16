Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Наталья Могилевская оправдалась за свои провокационные фото

Певица попросила прощения у поклонников за откровенные снимки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская не боится демонстрировать свою фигуру на фото и видео, и часто публикует в соцсетях пикантный материал. Недавно артистка поделилась провокационным контентом в Instagram, за который ей пришлось отвечать перед фанами.

Смотрите эксклюзивное интервью с Натальей Могилевской:

В интервью Кате Осадчей Могилевская призналась, что не ожидала, что ее снимки в купальнике вызовут такую бурную реакцию среди пользователей сети. Тем не менее, она извинилась перед своими фолловерами. 

"Я извинилась перед зрителем, я очень не люблю, когда есть ассоциация с обнажением. Если мое фото в купальнике и в этой футболочке имело ассоциации с этим, а я преподаватель детской школы, то я извинилась", – говорит Наташа.

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

К слову, ранее Наталья Могилевская рассказала, что намерена отправиться в тур по всей Украине с тренингами для женщин. 

"Я смогла похудеть и родиться заново только после того, как простила свои несовершенства. Полюбила все свои таланты, с благодарностью к Вселенной, которая меня ими одарила. Легко сказать", – говорит звезда о себе и своей внешности.

Недавно 43-летняя Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Алина Гросу перестала скрывать своего мужа - фото Не узнать: Наталья Могилевская поделилась детским фото Наталья Могилевская опубликовала пикантное видео в соцсети
фото певица Наталья Могилевская
Реклама

Новости партнеров

Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Откажись от этих 8 продуктов, если хочешь иметь красивую талию
Откажись от этих 8 продуктов, если хочешь иметь красивую талию
Как выглядела Наталья Рудова, когда работала посудомойкой
Как выглядела Наталья Рудова, когда работала посудомойкой
Нюша дала своему ребенку редкое русское имя
Нюша дала своему ребенку редкое русское имя

Популярные статьи

Сегодня, 16:41Events

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

Сегодня, 16:01Events

Поздравления с Троицей 2019 в смс и коротких стихах

Сегодня, 13:30Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

Сегодня, 12:18Fun

День отца: сегодня отмечаем новый праздник в Украине

Сегодня, 11:15Шоу-бизнес

День отца 2019: ТОП-5 самых стильных пап украинского шоу-бизнеса

Сегодня, 11:10Fun

Поздравления с Троицей 2019: лучшие пожелания в прозе своими словами

Сегодня, 08:15Fun

16 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 20:15Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко – первые фото молодожен

Вчера, 13:29Food

Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 09:08Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала бойфренда, который младше ее на 15 лет

Вчера, 07:47Events

Троицкая суббота 2019: что ни в коем случае нельзя делать

14 июняFun

Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

14 июняАфиша

Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес

14 июняШоу-бизнес

Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной: фото 18+

14 июняТехно

На Луне обнаружили таинственную аномалию: фото

13 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь