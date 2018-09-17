Наталья Могилевская поддержала Лесю Никитюк в конфликте с Ямой

Певица записала для ведущей видеообращение

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

На прошлом эфире "Танцев со звездами" между ведущей Лесей Никитюк и танцором и членом жюри Владом Ямой разгорелся настоящий конфликт. По словам ведущей, критикуя ее выступление, Владислав некорректно выражался в адрес Леси несколько эфиров подряд. После скандального эфира знаменитости продолжили ссору в сети, публикуя у себя в Instagram-сторис саркастические комментарии и отзывы поклонников, которые поддерживали каждый своего кумира.

Мириться на этом эфире звезды не стали. Кроме этого, поддержать Лесю решила Наталья Могилевская, которая записала ей видеообращение:

"Леся я видела твое выступление, ты большая молодец, я тебя поддерживаю", – говорит певица. Также Наталья отметила, что по сравнению с первым эфиром Никитюк танцует намного лучше и попросила Владислава Яму "не обижать" Лесю: "Влад, я тебя прошу, ну не обижай девочку", – обратилась к танцору Могилевская. Видео показали в эфире шоу.

Напомним, Леся Никитюк рассказала, как готовится к эфиру "Танцев со звездами".