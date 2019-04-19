43-летняя Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа

Певица опубликовала фото с отдыха

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

43-летняя украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно сообщила о переезде из Киева в другой город, отправилась на отдых. Артистка проводит время в полюбившейся ей Индии и делится вдохновляющими снимками.

Так, на одном из фото Наталья Могилевская позирует без макияжа. Певица выглядит отдохнувшей и умиротворенной. Наталья также рассказала подписчикам, что любит свободу и натуральность.

"Отдых... Я родилась нагом. Мне комфортна жизнь Натуральная, природная, свободная. Ветер в волосах – вот мой стиль", – написала Могилевская.

Наталья Могилевская без макияжа Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В комментариях поклонники отставляют артистке лестные комментарии: "Наташа вы прекрасны. Вы одна из немногих на эстраде кем хочется восхищаться", "Вы такая хорошенькая без макияжа! Такая нежная, милая красоточка!".

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