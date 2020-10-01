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Наталья Могилевская об отношениях с Олегом Рыжовым: "Нам весело вместе"

Сегодня, 18:08

Певица спокойно относится к слухам о ее романе с киевским бизнесменом

Поклонников Наталии Могилевской давно интересует вопрос, какие отношения связывают ее с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым. Артистка прокомментировала слухи об их романе.

Многие предполагают, что у звезды новый роман, но певица опровергает все догадки поклонников.

"Олег пригласил меня участвовать в совместном проекте. Нам реально весело, и мы давно дружим. Нам давно так весело, но мы никогда не показывали этого публично. Потому что у нас не было идеи создать публичный проект", – ответила Наталья в комментарии программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Певица также поделилась информацией, что за их совместный проект сейчас борются три самых известных издания страны.

"Мы пишем колонку о том, как мужчина и женщина смотрят на одни и те же вещи, на острые вопросы. А психологи потом говорят, где наши комплексы нас подвели", – рассказала Наталья за кулисами конкурса красоты "Миссис Украина International-2020".

Наталья Могилевская и Олег Рыжов
Наталья Могилевская и Олег Рыжов
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также Могилевская тепло отозвалась о бизнесмене, сказав, что он пишет потрясающую колонку для журнала L’Officiel и создает стильные вещи для самых состоятельных людей нашей страны.

Несмотря на то, что некоторые приписывают Наталье и Олегу роман, певица спокойно относится к этим слухам.

"Пусть говорят. Мы отвечаем, комментируем, что мы друзья и делаем потрясающий проект", – сказала Могилевская.

Подробнее смотрите в видео:

Напомним, ранее Алина Гросу прокомментировала свой развод и поблагодарила поклонников за поддержку. Также ранее Лилия Ребрик откровенно рассказала о скандалах с мужем.

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