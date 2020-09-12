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Наталья Могилевская прокомментировала слухи о романе с Олегом Рыжовым

Вчера, 12:31

Певица заверила, что с бизнесменом они просто друзья

После того, как Наталья Могилевская появилась на закрытии UFW с бизнесменом Олегом Рыжовым, в Сети начали распространяться слухи об их романе. Способствовало разговорам о новых отношениях Могилевской и то, что артистка отправилась на отдых за границу, где сфотографировалась в объятиях неизвестного мужчины.

Вскоре сама Наталья прокомментировала слухи о ней и Рыжове. В своем Instagram-аккаунте звезда разместила их совместную фотографию, написав следующее:

"На днях это фото вызвало много вопросов и предположений о том, что за мужчина рядом. Прячьте носовые платки, сердечки и няшки, это просто мой друг".

Наталья Могилевская и Олег Рыжов
Наталья Могилевская и Олег Рыжов
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица призналась, что Олег Рыжов, который также ведет колонку в украинском глянце L'officiel Hommes, предложил ей присоединиться к написанию статей вместе с ним. Наталья и Олег будут делиться с читателями своими взглядами на острые актуальные темы.

"Олег предложил мне создание серии статей о том, как на одни и те же острые животрепещущие темы смотрят мужчина, женщина, в роли которых будем мы с Олегом, а соответствующие специалисты это оценят и прокомментируют" – добавила артистка.

Что Наталья Могилевская делает на карантине, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что экс-бойфренд Наоми Кэмпбелл подал на нее в суд.

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