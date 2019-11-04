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Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику

Певица также сообщила, что песня "Покохала" посвящена ее возлюбленному

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:33
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Недавно 44-летняя украинская певица Наталья Могилевская приоткрыла занавес личной жизни и призналась, что влюблена. А вчера, 3 ноября, во время шоу "Танці з зірками" артистка исполнила новую песню "Покохала", после чего произнесла трогательную речь.

Так, по словам Натальи Могилевской, она состоит в отношениях с мужчиной, в которого влюблена, и именно ему посвящена композиция "Покохала".

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"Эта премьера, она посвящена мужчине. Я бы хотела сказать, что это подарок. Это подарок мужчине. Действительно, эта песня стала судьбоносной, и я встретила сердце, которое я полюбила, я встретила свое сердце. Его сейчас нет в этом зале, он очень далеко. Я очень жду тебя и очень люблю и даже когда мне бывает страшно за нашу любовь, я вспоминаю твои слова: "Ничего не бойся и не переживай, потому что самое главное уже случилось – мы встретились".

Отметим, в рамках одиннадцатого выпуска шоу "Танці з зірками 2019" Наталья Могилевская вернулась на паркет с Владом Ямой, в паре с которым выступала 13 лет назад. Вместе звезды представили музыкальный перформанс.

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