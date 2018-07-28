Наталья Могилевская рассказала, чем занимается на отдыхе
Певица поделилась снимком в ярком спортивном костюме
Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская, которая стала победительницей шоу "Танці зі зірками", держит себя форме, активно занимаясь спортом.
Об этом можно судить не только благодаря ее внешнему виду и стройной фигуре, но и публикациям в Instagram. Так, певица опубликовала фото в ярком спортивном костюме и подписала его следующим образом: "У меня спорт даже на отдыхе: растяжка, йога, планка!
А вы чем будете заниматься сегодня?".
Поклонники певицы поддержали ее в комментариях: "Молодец!!! Умница! Пример для подражания молодым женщинам! Удачи вам!", "Вот по-этому и красивая!", "Яркая и непобедимая", "Красавица просто", "Ви молодець ,дуже гарно виглядаєте", "Да вы всегда в хорошей форме. И очень красиво танцуете".
Ранее Наталья Могилевская удивила поклонников внешним видом. Подписчики артистки считают, что за последнее время она заметно постарела, к тому же, по их мнению, свою роль в этом сыграло заметное похудение звезды.