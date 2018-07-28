Наталья Могилевская рассказала, чем занимается на отдыхе

Певица поделилась снимком в ярком спортивном костюме

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская, которая стала победительницей шоу "Танці зі зірками", держит себя форме, активно занимаясь спортом.

Об этом можно судить не только благодаря ее внешнему виду и стройной фигуре, но и публикациям в Instagram. Так, певица опубликовала фото в ярком спортивном костюме и подписала его следующим образом: "У меня спорт даже на отдыхе: растяжка, йога, планка!

А вы чем будете заниматься сегодня?".

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Поклонники певицы поддержали ее в комментариях: "Молодец!!! Умница! Пример для подражания молодым женщинам! Удачи вам!", "Вот по-этому и красивая!", "Яркая и непобедимая", "Красавица просто", "Ви молодець ,дуже гарно виглядаєте", "Да вы всегда в хорошей форме. И очень красиво танцуете".

Ранее Наталья Могилевская удивила поклонников внешним видом. Подписчики артистки считают, что за последнее время она заметно постарела, к тому же, по их мнению, свою роль в этом сыграло заметное похудение звезды.