Наталья Могилевская рассказала, какой она представляет себя в старости

Певица также разместила яркое фото в соцсети

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram разместила яркое фото в танцевальном наряде, а в подписи к снимку рассказала о том, какой, по собственным представлениям, она будет в старости: "Какой я вижу себя в старости? Веселой старушкой с наманикюренными пальчиками, которая будет продолжать брать новые высоты. Я буду соревноваться с дочкой Нади Дорофеевой в "Танцах со звездами-2075". Уверенна, – в 80 жизнь только начинается!".

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

А пока что Наталья стареть не собирается. Певица активно занимается спортом, публикует яркие фото в соцсетях и выступает на концертах.

"Рано, Натали, думать о старости!", "Правильно, оставайтесь такой какая вы есть", "Юмор, это тоже мудрость. Как задумала так и будет. Удачи!!!", "Наташа, ты супер женщина ты никогда не будешь старой!", "С такими мыслями и темпераментом старость не приходит, а отступает, а потом разворачивается и уходит", – написали поклонники певицы в комментариях.

Напомним, Наталья Могилевская пообещала "передать письмо от Кузьмы".

Ранее мы писали о том, чем Наталья Могилевская занимается на отдыхе.