Наталья Могилевская рассказала о статусе невесты

Певица также назвала главное преимущество невест

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Популярная украинская певица Наталия Могилевская для шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, подготовила специальный номер к новой песне "Покохала". За кулисами артистка поделилась пикантными подробностями.

Наталья Могилевская призналась в любви избраннику:

В откровенном интервью телеканалу "Украина" Наталия Могилевская призналась, почему в ее творчестве стало так много мужчин. Звезда рассказала о времени, когда женщине допустимо выбирать свою вторую половинку.

"Сегодняшний мой номер на песню "Покохала" о том, что любовь – это стихия. Такая же невероятная и необъятная, как океан. А когда океан разольется, вокруг будут женихи. Ведь единственное время женщины, когда она законно имеет право разглядывать других мужчин – это состояние невесты. До этого нельзя – еще рано, а после этого уже поздно – ты замужем. И вот в состоянии невесты или на Масленицу, или на Ивана Купала – ты законно можешь разглядывать и говорить: мне нравится или нет, ты даже можешь выбирать. Это время, когда можно поцеловаться в щечку, рассказывать о своих ценностях, и это время, когда мужчины шевелят бицепсами, говоря: "Смотри, я вот так управляю огнем, а здесь я могу рубить дрова". И, наверное, в этом такая идея – разглядывать разных мужчин, чтобы выбрать одного", – поделилась Наталия Могилевская.

Певица Наталья Могилевская Фото: пресс-служба

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы также писали, что Наталья Могилевская удивила поклонников неожиданным признанием.

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