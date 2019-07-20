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Наталья Могилевская съела лимон ради фанатов: курьезное видео

Певица необычным способом отпраздновала миллион подписчиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:09
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая показала, как в 43 года занимается балетом, насмешила сеть забавным видео. Артистка решила отпраздновать свой первый миллион фолловеров в Instagram и показала, на что готова ради подписок.

Смотрите, как проводит выходные Наталья Могилевская:

Так, на личной странице в социальной сети Могилевская разместила пост, в котором поблагодарила фолловеров за их внимание. "Нас сегодня миллион и я хочу поблагодарить вас! Поблагодарить за вашу любовь, за эти годы поддержки, за то что нам с вами интересно вместе, за то что так много счастливых моментов, которые связаны именно с вами", – обратилась к поклонникам Могилевская. 

Звезда также добавила забавный ролик, в котором она, одетая в желтый костюм лимона, ест кислый плод. "Для вас я готова на все!", – говорит Наталья, держа в руках лимон.

INSTAGRAM (@nataliya_mogilevskaya)

Фаны артистки с юмором восприняли необычный пост. В комментариях они поздравили Наташу с первым миллионом и поделились собственными мечтами. "Наташа, вы супер!", "Это видео сделало мой день!", "Наташа, ждем продолжения!", – пишут пользователи.

Ранее Наталья Могилевская назвала "лучшее средство от всех болезней".

А на минувшей неделе ведущая Леся Никитюк завела страницу в Instagram для своей собаки.

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