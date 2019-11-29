Наталья Могилевская удивила поклонников неожиданным признанием

Певица рассказала об оригинальной новогодней традиции

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Популярная украинская певица Наталья Могилевская на съемках шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказала, что встречает Новый год 30 ноября.

Наталья Могилевская исполнила свою версию государственного гимна вместе с детьми:

В эксклюзивном интервью известная артистка Наталия Могилевская вспомнила о яркой новогодней традиции прошлых лет.

"Артисты в Новый год всегда работают, поэтому я праздную заранее – у меня такая традиция. Например, 30 ноября я собирала компанию друзей и приезжало в то время множество людей со всего СНГ в гости – это были очень крутые вечеринки! Я делала так, потому что очень люблю Новый год – мандарины и так далее. И это были самые крутые гуляния!", – поделилась Наталия Могилевская.

Также звезда призналась, что в последние годы ведет абсолютно уникальный способ жизни. Певица отказалась от тусовок, регулярно посещает своего учителя в Индии и стала вегетарианкой. Даже к празднованию Нового года у Наталии свой оригинальный подход.

Наталья Могилевская Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Сейчас же я потеряла интерес к вечеринкам вообще, стала ездить в Индию и медитировать, а приезжая с концертов, люблю побыть в тишине. Но, в принципе, если захочу – отпраздную. Например, у меня день рождения 2-го августа, когда никого нет в городе, поэтому я его праздновала 2-го сентября. В Новый год мы, артисты, работаем, и получается, что моего любимого праздника меня лишила работа. Поэтому я его праздную 30 ноября. А елка у меня стоит уже лет 8, я ее не разбираю", – рассказала артистка.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы также писали, что Наталья Могилевская презентовала клип на песню "Покохала".

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