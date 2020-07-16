Наталья Могилевская в образе блондинки выпустила эффектный клип в стиле сериала "Санта-Барбара"

В жизни певицы произошли большие перемены и новое mood video передает это настроение

Украинская певица, автор песен и продюсер Наталья Могилевская, которая кардинально сменила имидж, выпустила музыкальное видео на песню "Белый самолет". Новая работа певицы снята в стиле заставки культового сериала "Санта-Барбара", а приписка mood video означает, что видео передает атмосферу и настроение трека. Премьера состоялась вчера, 15 июля на YouTube-канале певицы.

Смотрите в сюжете, как Наталья Могилевская провела карантин:

"Моя новая песня "Белый самолет" – это манифест для вас, мои любимые женщины! Никогда не бойтесь перевернуть страницу и начать все с чистого листа", – анонсировала премьеру в своем Instagram-аккаунте Наталья Могилевская.

Это первое музыкальное видео, в котором Наталья Могилевская предстала в обновленном образе – со светлыми волосами. Наталья призналась, что смена имиджа произошла не просто так – в ее жизни произошли серьезные перемены. Однако, что именно случилось, знаменитость пока держит в тайне.

Музыкальное видео "Белый самолет" быстро набирает популярность в Сети, а фанаты отметили, что новый имидж звезды ей невероятно подходит.

Недавно Наталья Могилевская в пикантной позе похвасталась длинными ногами.

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