Наталья Могилевская в пикантной позе похвасталась длинными ногами
Певица продемонстрировала "горячий" образ в Instagram
Наталья Могилевская, над которой ранее пошутили собственные фанаты, поделилась в Сети пикантным образом для вечерних летних прогулок. На фото, которое Могилевская опубликовала в своем Instagram, звезда похвасталась длинными стройными ногами.
Напомним ,что на днях Наталья Могилевская презентовала новый мини-фильм, состоящий из пяти клипов на ее хиты в джазовой обработке.
Так, на фотографии, которую Наталья Могилевская обнародовала на кануне, она запечатлена на лежаке. На артистке черное платье на запах, которое отлично сочетается с макияжем в стиле smoky eyes.
В описании к посту Могилевская рассказала о идеальном варианте проведения летних вечеров.
"Самое волшебное и романтическое время в году по праву принадлежит летним вечерам. Мой идеальный летний вечер – это свидание с любимым мужчиной, под мягкую, нежную босанову в жаркой пустыне", – подписала снимок артистка.
"Идеальный летний вечер – на вашем концерте", – отметила в комментариях одна из поклонниц Натальи.
Чем на самоизоляции занимается Наталья Могилевская, смотрите в сюжете:
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