Наталья Могилевская в пикантной позе похвасталась длинными ногами

Певица продемонстрировала "горячий" образ в Instagram

Наталья Могилевская, над которой ранее пошутили собственные фанаты, поделилась в Сети пикантным образом для вечерних летних прогулок. На фото, которое Могилевская опубликовала в своем Instagram, звезда похвасталась длинными стройными ногами.

Напомним ,что на днях Наталья Могилевская презентовала новый мини-фильм, состоящий из пяти клипов на ее хиты в джазовой обработке.

Так, на фотографии, которую Наталья Могилевская обнародовала на кануне, она запечатлена на лежаке. На артистке черное платье на запах, которое отлично сочетается с макияжем в стиле smoky eyes.

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В описании к посту Могилевская рассказала о идеальном варианте проведения летних вечеров.

"Самое волшебное и романтическое время в году по праву принадлежит летним вечерам. Мой идеальный летний вечер – это свидание с любимым мужчиной, под мягкую, нежную босанову в жаркой пустыне", – подписала снимок артистка.

"Идеальный летний вечер – на вашем концерте", – отметила в комментариях одна из поклонниц Натальи.

Чем на самоизоляции занимается Наталья Могилевская, смотрите в сюжете:

Ранее мы также писали, что во время карантина Наталья Могилевская осваивает новую профессию.

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