Наталья Могилевская выпустила трогательный клип, посвященный Кузьме

В ролике певица сопроводила песню языком жестов

Наталья Могилевская. Фото: пресс-служба

Сегодня, 8 ноября, состоялась премьера видео на песню "Personal Jesus", которое певица посвятила своему другу Кузьме. Идея видео принадлежит Ольге Навроцкой, знаменитому украинскому дизайнеру программы "Шанс".

По словам Ольги Навроцкой, Кузьма многое хотел бы сказать сегодняшней Украине да не может, именно так родилась ее идея использовать в клипе сурдоперевод. Идею песни поддержала общественная организация "Вiдчуй" совместно со школой Натальи Могилевской "Talant school", вместе такие разные дети с нарушением слуха и без сделали постановку на песню "Personal Jesus" в прямом эфире передачи "Танцi з зiрками". Всеукраинская премьера растрогала телезрителей до глубины души.

Наталья Могилевская Фото: пресс-служба

"Я хочу поблагодарить украинскую прессу, непосредственно журналистов за потрясающую реакцию на песню "Personal Jesus" и очень трогательные заголовки после премьеры песни. За всю карьеру в шоу бизнесе я не помню такой реакции ни на одну из своих песен. Я рада знать, что в сфере шоубиза Украины меня окружают открытые сердца. Я хочу жить в такой Украине, и я верю, что Кузьма молится за нас", – прокомментировала Наталья выход песни.

Напомним, Наталья Могилевская поддержала Лесю Никитюк в конфликте с Ямой.