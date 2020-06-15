Вслед за Жераром Депардье: еще одна культовая актриса подала документы на российское гражданство

Наталия Орейро собирается стать россиянкой

Аргентинская актриса и звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро, которой в мае исполнилось 43 года, подала документы на получение российского гражданства. Напомним, что в 2014 году актриса приезжала в Россию с концертной программой "Наша Наташа".

Актриса Наталия Орейро Фото: Getty Images

Идея получить российское гражданство Орейро пришла после посещения посольства России в Аргентине. Актрисе предложили заполнить необходимые документы и она это сделала.

"Однажды я пошла в посольство. По разным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", – поделилась Наталия с ТАСС.

Смотрите, как менялась внешность Наталии Орейро:

По словам артистки, все началось с шутки во время программы "Вечерний Ургант". Телеведущий Иван Ургант сказал Орейро, что считает ее самой русской среди иностранок. Актриса тогда ответила так: "Путину следовало бы дать мне гражданство".

Напомним, что еще в марте 2019 года Наталия Орейро заявила о желании получить российское гражданство.

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