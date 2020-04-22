Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

Наталье Сумской исполняется 64 года

Народная артистка Украины Наталья Сумская, которая ранее рассказала о сложных отношениях с сестрой Ольгой, 22 апреля отмечает свой день рождения. Артистке исполняется 64 года.

Будущая звезда родилась во Львове и выросла в актерской семье. Вместе со своей именитой сестрой Натальей они много времени проводили за кулисами театра. В последствии именно ему Наталья отдала 40 лет жизни. С молодости Сумская-старшая начала работать в киевском театре имени Ивана Франко. Предлагаем посмотреть, как выглядела Наталья Сумская в молодости, когда только начинала свой творческий путь.

Наталья Сумская в молодости Фото: Facebook Наталья Сумская в молодости Фото: Facebook Наталья Сумская в молодости Фото: Facebook Наталья Сумская в молодости Фото: Facebook Наталья Сумская в молодости Фото: Facebook 1/5

Родители всегда поддерживали Наталью и ее желание быть актрисой. А она смотрела на их пример и понимала – двум актерам есть место под одной крышей. Поэтому она и сама обрела личное счастье с коллегой – Наталья уже 20 лет замужем за актером Анатолием Хостикоевым.

Однако вместе пара дольше. Для Натальи это уже второй брак, для Анатолия – третий, и их общий сын Вячеслав пошел по стопам родителей, что Наталью только радует.

Ранее мы также писали, что Ольга Сумская рассказала о конфликте со старшей дочерью.

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