Наталья Водянова показала первые кадры со свадьбы: фото и видео

Пара поженилась 19 сентября

19 сентября знаменитая модель Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера и наследника Louis Vuitton и Sephora Антуана Арно. И только сегодня, 21 сентября, модель показала первые кадры со свадьбы.

Водянова не стала выбирать пышные наряды, а торжество в честь заключения брака удивило ее поклонников, ведь оно не отличалось особой помпезностью.

"Oui", – лаконично подписала фото и видео Наталья, что в переводе с французского означает "да".

Наталья Водянова и Антуан Арно Фото: Instagram/natasupernova

Отметим, что Наталья и Антуан вместе с 2011 года. Помолвка пары состоялась в 2019 году. Супруги воспитывают двоих сыновей: Максима и Романа.

Ранее знаменитая модель рассказывала в интервью, что они с Антуаном перенесли свадьбу из-за пандемии коронавируса. Наталья Водянова и Антуан Арно расписались 19 сентября в здании парижской мэрии, где присутствовал сам градоначальник Анн Идальго.

(Чтобы посмотреть ролик, пролистайте публикацию вправо.)

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Отметим, что ранее модель состояла в браке с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом, от которого родила троих детей. Пара поженилась в 2001 году, а развелась в 2011.

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