Наташа Королева взорвала сеть домашним видео: "Тарзан уже не тот"

Многим поклонникам певицы ролик понравился

Наташа Королева. Фото: instagram.com/koroleva__star

Известная российская певица Наташа Королева, которой запрещен въезд в Украину, опубликовала домашнее видео, где ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан позирует в странном наряде.

"Наши семейные будни!!! А как у вас начинается утро?" – подписала видео Королева.

Многим поклонникам певицы понравился ролик, который она разместила в своем Instagram. За сутки запись набрала почти 270 тысяч просмотров.

Однако нашлись и хейтеры: "Пьяный вишня", "Тарзан уже не тот", "Дурила в годах". Мы предлагаем вам самостоятельно посмотреть и оценить запись Королевой и Тарзана.

Недавно Наташа Королева прокомментировала скандал, разгоревшийся в СМИ. Ходят слухи, что звездная пара на грани расставания. А все из-за откровенных роликов в интернете, на которых Тарзан в неглиже зажигает с неизвестными женщинами. Кроме этого, мы писали, что певица оправдала мужа после слухов о разводе.

Смотрите видео о жизни Наташи Королевой.