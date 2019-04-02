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Наталии Орейро вручили "российский паспорт"

Артистка выступила в Нижнем Новгороде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Наталия Орейро
Наталия Орейро
Фото: Getty Images

Знаменитая уругвайская певица и актриса, 41-летняя Наталия Орейро уже долго время пребывает в России с концертами. Звезда "Дикого ангела" успела побывать во многих городах, а в Нижнем Новгороде звезде даже вручили "российский паспорт". Соответствующие фото появились в соцсети, на страницах поклонников Наталии.

Фото: скриншот instagram.com/tanella112

Отметим, что Наталия ранее заявляла о том, что не против стать гражданкой России. Орейро заявила, что будет "даже более русской, чем Жерар Депардье", который также ранее получил российский паспорт. Она призналась, что посетила не менее 15 раз страну. Орейро также добавила, что с россиянами ей комфортно работать, и чувствует она себя почти русской.

Напомним, 40-летняя Наталья Орейро блистала на красной дорожке в эффектном наряде. Кроме этого, мы писали, как сейчас выглядит звезда сериалов 90-х Наталья Орейро. На странице Натальи Орейро в соцсетях было опубликовано фото, на котором актриса и певица предстала в непривычном для поклонников образе. На новом селфи звезда сериала "Дикий ангел" позирует без макияжа и шикарной укладки.

О личной жизни и творчестве Наталии Орейро смотрите в видео ниже:

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актриса певица Наталия Орейро
Источник: Сегодня
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