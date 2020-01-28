Найден вор, который обокрал MARUV: реакция певицы

Звезда обратилась к правоохранительным органам

Певица MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Более двух недель назад в Киеве ограбили известную певицу MARUV. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram. Так, по словам Анны Корсун (настоящее имя MARUV), ее автомобиль взломали и вытащили сумку с документами и деньгами.

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А на днях стало известно, что преступника, который похитил вещи MARUV, задержали в Киеве. Полиция уже сообщила, что грозит мужчине. Певица публично поблагодарила столичные правоохранительные органы, которые вернули ей часть украденных вещей.

"Ура! Нашли человека, который меня ограбил, и нашли часть моих вещей. Я даже не верила, что это произойдет, но благодаря нашим правоохранительным органам этот человек был найден. Спасибо полиции за то, что вернули мне ощущение безопасности. Надеюсь, что документы и остальные важные для меня вещи найдутся. Я надеюсь, что остальным людям, которых ограбил этот человек, тоже вернется их имущество и что случаи раскрытия таких преступлений станут намного чаще. Очень хочется у себя дома чувствовать себя в безопасности, не знаю как для вас, но для меня это одно из самых важных ощущений!", – написала звезда.

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