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Найди 10 отличий: Николай Тищенко показал отца

Подписчики считают, что отец Николая Тищенко одевается лучше, чем сам шоумен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
Телеведущий Николай Тищенко
Телеведущий Николай Тищенко
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

46-летний ресторатор и телеведущий Николай Тищенко пользуется популярностью среди женщин. Шоумен регулярно занимается спортом, однако не стоит забывать о данных, которые достались ему от природы. Не так давно супруга Николая Тищенко Алла Барановская призналась, что ежедневно ее мужу приходят десятки сообщений эротического характера. А теперь стало известно, от кого унаследовал харизму телеведущий.

Николай Тищенко на своей странице в Instagram опубликовал фото со своим отцом – Николаем Петровичем. От папы ресторатору досталось не только имя, но и внешние данные и чувство стиля. 

"Наш уважаемый Николай Петрович! Папа", – написал Тищенко.

Николай Тищенко с отцом
Николай Тищенко с отцом
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Многие подписчики отметили не только сходство между отцом и сыном, но и считают, что отец Николая Тищенко одевается лучше, чем сам телеведущий: "Похожи, но папка лучше одевается. Николай, ваши треники просто ужасны", "Папа лучше выглядит, а с матнёй, Коля, вам штаны не идут".

Ранее мы писали, что Николай Тищенко показал своих сыновей.

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Николай Тищенко родители звезд
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