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Назревает скандал! Меган Маркл уличили в плагиате

Супруга принца Гарри позаимствовала идею у писателей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Не успел мир увидеть опубликованную сегодня, 29 июля, обложку для сентябрьского номера Vogue, которую создала сама Меган Маркл, как супругу принца Гарри втянули в эпицентр нового скандала. Звездного редактора глянца обвиняют в плагиате! 

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Отметим, что для главного фото Меган Маркл пригласила 15 известных моделей и актрис. И еще одно место оставила пустым, чтобы каждая читательница примерила на себе роль героини выпуска. Однако, как сообщает The Daily Mail, эта концепция уже не нова.

Первая обложка Меган Маркл для Vogue
Первая обложка Меган Маркл для Vogue
Фото: instagram.com/sussexroyal

Дело в том, что в Vogue все фото знаменитостей были размещены в квадратах, а так уже делали в 2016-м году австралийские писательницы Саманта Бретт и Стеф Адамс, которые выпускали книгу под названием "Меняют правила игры". Они также разместили на обложке снимки 15 знаменитых женщин. Среди них была тогда еще актриса Меган Маркл.

Ко всему, переплет издания был черно-белым, как и в случае с новой обложкой герцогини Сассекской.

Ранее Меган Маркл прокомментировала свой брак с принцем Гарри.

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Источник: The Daily Mail
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