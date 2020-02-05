Назван самый красивый мужчина мира: фото
Роберт Паттинсон возглавил рейтинг самых красивых мужчин
Известный британский актер и звезда драмы "Сумерки" Роберт Паттинсон, который сыграет Бэтмена в новом фильме, был признан самым красивым мужчиной в мире.
Узнайте, кто заставил Роберта Паттинсона согласиться стать новым Бэтменом:
Как сообщает издание The Sun, победителя выбирали на основе древнегреческого принципа золотого сечения. Согласно формуле данного принципа, лицо Роберта Паттинсона идеально на 92,15%.
На втором месте оказался актер Генри Кавилл с показателем в 91,64%, а на третьем – Брэдли Купер с 91% "идеальности".
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Отметим, что также в ТОП-10 самых красивых мужчин мира попали: Брэд Питт, Джордж Клуни, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Хью Джекмен, Канье Уэст и Райан Гослинг.
Для составления рейтинга использовали новейшие компьютерные методы картографирования.
Ранее Роберт Паттинсон признался, что мечтает о свидании с певицей Кэти Перри. Также Роберт Паттинсон заявил, что за последнее время его роскошной шевелюре был нанесен серьезный ущерб.
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