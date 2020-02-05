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Назван самый красивый мужчина мира: фото

Роберт Паттинсон возглавил рейтинг самых красивых мужчин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:34
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Фото: Getty Images

Известный британский актер и звезда драмы "Сумерки" Роберт Паттинсон, который сыграет Бэтмена в новом фильме, был признан самым красивым мужчиной в мире.

Узнайте, кто заставил Роберта Паттинсона согласиться стать новым Бэтменом:

Как сообщает издание The Sun, победителя выбирали на основе древнегреческого принципа золотого сечения. Согласно формуле данного принципа, лицо Роберта Паттинсона идеально на 92,15%.

Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Фото: The Sun

На втором месте оказался актер Генри Кавилл с показателем в 91,64%, а на третьем – Брэдли Купер с 91% "идеальности".

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Отметим, что также в ТОП-10 самых красивых мужчин мира попали: Брэд Питт, Джордж Клуни, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Хью Джекмен, Канье Уэст и Райан Гослинг.

Для составления рейтинга использовали новейшие компьютерные методы картографирования.

Ранее Роберт Паттинсон признался, что мечтает о свидании с певицей Кэти Перри. Также Роберт Паттинсон заявил, что за последнее время его роскошной шевелюре был нанесен серьезный ущерб.

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