Назван список самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Рейтинг возглавила певица Тейлор Свифт

Самые богатые знаменитости в мире Фото: AFP, Instagram.com

Сегодня звезды зарабатывают не только творчеством, но и с помощью соцсетей. К примеру, одна публикация в Instagram Кайли Дженнер может стоить миллион долларов. Ежегодно авторитетное издание Forbes определяет самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире. В рейтинг входят звезды шоу-бизнеса, спортсмены и другие популярные личности. В этом году самый большой доход получила певица Тейлор Свифт. А вот Бейонсе, Рианна и Ким Кардашьян даже не вошли в десятку рейтинга.

1. Певица Тейлор Свифт (29 лет) – 185 млн долларов

Тейлор Свифт Фото: instagram.com/taylorswift

2. Светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер (21 год) – 170 млн долларов

Кайли Дженнер Фото: Getty Images

3. Музыкант и муж Ким Кардашьян – Канье Уэст (42 года) - 150 млн долларов

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: AFP

4. Футболист Лионель Месси (32 года) - 127 млн долларов

Лионель Месси Фото: AFP

5. Музыкант и актер Эд Ширан (28 лет) - 110 млн долларов

Эд Ширан Фото: instagram.com/teddysphotos

6. Футболист Криштиану Роналду (34 года) - 109 млн долларов

Криштиану Роналду Фото: AFP

7. Футболист Неймар (27 лет) - 105 млн долларов

Неймар Фото: AFP

8. Рок-группа The Eagles - 100 млн долларов

The Eagles Фото: instagram.com/thebandeagles

9. Психолог и телеведущий Фил Макгроу (68 лет) – 95 млн долларов

Фил Макгроу Фото: instagram.com/drphil

10. Боксер Сауль Альварес (28 лет) – 94 млн долларов

Сауль Альварес Фото: AFP

Ранее мы также писали, что на косметический бренд Рианны подали в суд.

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