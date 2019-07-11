Назван список самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Рейтинг возглавила певица Тейлор Свифт
Сегодня звезды зарабатывают не только творчеством, но и с помощью соцсетей. К примеру, одна публикация в Instagram Кайли Дженнер может стоить миллион долларов. Ежегодно авторитетное издание Forbes определяет самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире. В рейтинг входят звезды шоу-бизнеса, спортсмены и другие популярные личности. В этом году самый большой доход получила певица Тейлор Свифт. А вот Бейонсе, Рианна и Ким Кардашьян даже не вошли в десятку рейтинга.
1. Певица Тейлор Свифт (29 лет) – 185 млн долларов
2. Светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер (21 год) – 170 млн долларов
3. Музыкант и муж Ким Кардашьян – Канье Уэст (42 года) - 150 млн долларов
4. Футболист Лионель Месси (32 года) - 127 млн долларов
5. Музыкант и актер Эд Ширан (28 лет) - 110 млн долларов
6. Футболист Криштиану Роналду (34 года) - 109 млн долларов
7. Футболист Неймар (27 лет) - 105 млн долларов
8. Рок-группа The Eagles - 100 млн долларов
9. Психолог и телеведущий Фил Макгроу (68 лет) – 95 млн долларов
10. Боксер Сауль Альварес (28 лет) – 94 млн долларов
Ранее мы также писали, что на косметический бренд Рианны подали в суд.
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