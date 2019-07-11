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Назван список самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Рейтинг возглавила певица Тейлор Свифт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:48
Самые богатые знаменитости в мире
Самые богатые знаменитости в мире
Фото: AFP, Instagram.com

Сегодня звезды зарабатывают не только творчеством, но и с помощью соцсетей. К примеру, одна публикация в Instagram Кайли Дженнер может стоить миллион долларов. Ежегодно авторитетное издание Forbes определяет самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире. В рейтинг входят звезды шоу-бизнеса, спортсмены и другие популярные личности. В этом году самый большой доход получила певица Тейлор Свифт. А вот Бейонсе, Рианна и Ким Кардашьян даже не вошли в десятку рейтинга.

1. Певица Тейлор Свифт (29 лет) – 185 млн долларов

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: instagram.com/taylorswift

2. Светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер (21 год) – 170 млн долларов

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: Getty Images

3. Музыкант и муж Ким Кардашьян – Канье Уэст (42 года) - 150 млн долларов 

Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Фото: AFP

4. Футболист Лионель Месси (32 года) - 127 млн долларов

Лионель Месси
Лионель Месси
Фото: AFP

5. Музыкант и актер Эд Ширан (28 лет) - 110 млн долларов

Эд Ширан
Эд Ширан
Фото: instagram.com/teddysphotos

6. Футболист Криштиану Роналду (34 года) - 109 млн долларов

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Фото: AFP

7. Футболист Неймар (27 лет) - 105 млн долларов

Неймар
Неймар
Фото: AFP

8. Рок-группа The Eagles - 100 млн долларов

The Eagles
The Eagles
Фото: instagram.com/thebandeagles

9. Психолог и телеведущий Фил Макгроу (68 лет) – 95 млн долларов

Фил Макгроу
Фил Макгроу
Фото: instagram.com/drphil

10. Боксер Сауль Альварес (28 лет) – 94 млн долларов

Сауль Альварес
Сауль Альварес
Фото: AFP

Ранее мы также писали, что на косметический бренд Рианны подали в суд.

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