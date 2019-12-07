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Назван ТОП-10 самых дорогих музыкантов 2019 года

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:22
Самые высокооплачиваемые музыканты 2019 - рейтинг Forbes
Самые высокооплачиваемые музыканты 2019 - рейтинг Forbes
Фото: YouTube

Мы уже рассказывали о самых влиятельных персонах года, а накануне американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года. ТОП-10 возглавила певица Тейлор Свифт, которая заработала 185 миллионов долларов, говорится на сайте издания.

О самых высокооплачиваемых актерах года смотрите в сюжете:

Годовой заработок 29-летней Тейлор Свифт составил 185 миллионов долларов. Такие доходы звезде принесли продажи альбома Lover и концертный тур, ставший самым кассовым в истории США.

На втором месте списка расположился Канье Уэст со 150 миллионами, третье место у британца Эда Ширана, который заработал 110 миллионов долларов. Замыкают пятерку американские The Eagles – у них 100 миллионов, и британский музыкант Элтон Джон с 84 миллионами.

Элтон Джон
Элтон Джон
Фото: Getty Images

Далее в ТОПе следуют американский рэпер Jay-Z и певица Бейонсе у которых по 81 миллионов долларов, канадский рэпер Дрейк с 75 миллионами, рэпер Дидди с 70 миллионами, а замыкает десятку американская группа Metallica, заработавшая в этом году 68,5 миллионов долларов.

Ранее были названы самые популярные актеры по версии портала IMDb.

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