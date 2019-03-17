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Названа дата и место похорон Юлии Началовой

Юлия Началова умерла 16 марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:16
Юлия Началова умерла 16 марта
Юлия Началова умерла 16 марта
Фото: instagram.com/julianachalova

Известную российскую певицу Юлию Началову, которая умерла 16 марта, похоронят в четверг, 21 марта, на известном Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Super со ссылкой на слова пиар-директора артистки.

Юлия Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище
Юлия Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище
Фото: instagram.com/julianachalova

Также отмечается, что в этот же день в траурном зале кладбища с 12:00 до 14:00 пройдет церемония прощания с певицей.

Однако, российские СМИ называют и другие даты похорон Юлии Началовой. Сообщается, что церемония погребения может состояться 19 марта или 20 марта.

Напомним, ране артистку срочно госпитализировали. Началова попала в одну из московских клиник в связи с резким повышением уровня сахара и обострения подагры. 13 марта в сети появилась новость о том, что Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже 14 марта стало известно, что, кроме подагры и сахарного диабета второго типа, Юлия Началова страдает от системной красной волчанки. Ко всему, недавно у артистки появилась ссадина на ноге, вследствие чего пошел отек. 

Позже состояние певицы резко ухудшилось, у Началовой начался отек мозга, который осложнялся двусторонней пневмонией. Сейчас коллеги и друзья Юлии Началовой не могут поверить в смерть артистки. В соцсетях звезд появляются слова соболезнования. 

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Источник: Сегодня
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