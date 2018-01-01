Названа дата свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли

Торжество пройдет в замке, который принадлежит отцу Роуз.

Кит Харингтон и Роуз Лесли. Фото: Getty

Поклонники "Игры престолов" с нетерпением ждут торжественного момента – свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли, которые даже сделали приглашения в стиле сериала. Да-да по слухам, приглашения были украшены коллекционными марками из серии в честь "Игры престолов" с изображением Джона Сноу. Наблюдать за церемонией бракосочетания будут 200 гостей.

И теперь стало официально известно, что свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли состоится буквально через месяц – 23 июня. Торжество пройдет в Шотландии, в замке, который принадлежит отцу Роуз Лесли.

Напомним, еще в октябре 2017 года стало известно, что Кит Харингтон сделал предложение Роуз Лесли. Актер рассказал, что его признание произошло не так, как он изначально планировал. Кит просто не выдержал – так ему хотелось как можно быстрее позвать любимую замуж.

Отметим, что Кит и Роуз вместе снимались в сериале "Игра престолов". Актеры играли влюбленных (Джон Сноу влюбился в одичалую). По сюжету, девушку убили и ДЖону пришлось сжечь ее тело, чтобы она не превратилась в Белого Ходока.