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Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Представители бизнес-леди рассказали, что ее убило

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
Названа официальная причина смерти Аллы Вербер
Названа официальная причина смерти Аллы Вербер
Фото: instagram.com/verberalla

Названа официальная причина смерти fashion-директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер. Представители российской бизнес-леди решили положить конец слухам и сплетням вокруг кончины знаменитости во время ее отдыха в Италии. Согласно информации, опубликованной на странице Аллы в Instagram, она умерла от менингококкового сепсиса.

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"Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию", — говорится в сообщении.

INSTAGRAM (@verberalla)

Команда Вербер сообщила, что бизнес-леди похоронят 14 августа в Торонто. Отметим, что с этим городом Вербер связывало очень многое: в советское время туда переехали ее родители, там она вышла замуж. Именно в Торонто Алла Вербер открыла первый модный бутик.

Алла Вербер умерла 6 августа на 62-м году жизни. Ей стало плохо во время отдыха в Италии. Ранее в СМИ писали, что она умерла от инфаркта, а также вследствие продолжительной болезни.

Ранее мы писали, как российские звезды отреагировали на смерть fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер.

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