Названа причина расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера – СМИ

Пресса назвала имя женщины, которая спровоцировала разрыв отношений Шейк и Купера

Брэдли Купер и Ирина Шейк Фото: AFP

Новость о расставании голливудской пары Ирины Шейк и Брэдли Купера после четырех лет отношений появилась еще в начале мая, и с тех пор разговоры о причине разрыва не утихают. Ранее все обсуждали, что их союз распался из-за излишней публичности Ирины Шейк, в то время как Брэдли Купер предпочитал не афишировать личную жизнь. Однако недавно в прессе появилась новая версия.

Смотрите видео о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера:

По информации издания The Sun, Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались из-за матери актера, 78-летней Глории Кампано. О тесных отношениях Купера с мамой известно давно – она часто сопровождает сына на публичных мероприятиях и жила вместе с ним после смерти отца Брэдли – Чарльза.

Брэдли Купер с мамой Глорией и Ирина Шейк Фото: Getty Images

СМИ считают, что все женщины Брэдли Купера так и не стали его женами, так как не были одобрены мамой. Что касается Ирины Шейк - в начале отношений сына с супермоделью Глория их поддержала. Однако как обстояли дела дальше – неизвестно. Вполне возможно, что в сердце Брэдли Купера есть место лишь для одной женщины – его мамы Глории.

Отметим, Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались спокойно и сейчас экс-возлюбленные делят опеку над дочерью Леа де Сьен.

Ранее мы также писали, что сексуальная Ирина Шейк показала, как проводит время без Брэдли Купера.

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