Названа причина смерти Аллы Вербер

Женщина умерла на отдыхе в Италии

Умерла Алла Вербер Фото: instagram.com/verberalla

Во вторник, 6 августа на отдыхе в Италии умерла фешн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер. Женщине стало плохо, ее срочно госпитализировали, но спасти жизнь не удалось.

Родные российской светской львицы пока не комментируют ее смерть и не называют причины внезапной кончины. Однако, сначала появилась версия, что Алла Вербер умерла из-за анафилактического шока после ужина в ресторане. Другие источники сообщали, что она давно тяжело болела - несколько лет боролась с раком крови.

Настоящую же причину смерти назвала телеведущая Ксения Собчак, которая близко знает семью Вербер. Она написала в своем Telegram-канале информацию от родственников.

"Алле Вербер стало плохо вчера вечером. Она находилась в итальянском городке Форте-дей-Марми. Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом "сепсис", заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи. Вот те подробности, которые удалось узнать от близких людей", - сообщила Собчак.

Она также добавила, что дочь Вербер с детьми сейчас находится в Италии.

Напомним, на смерть Аллы Вербер сразу же отреагировали звезды российского шоу-бизнеса и мира моды.

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