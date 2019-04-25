Названа самая красивая женщина по версии People

Дженнифер Гарнер украсила обложку спецвыпуска знаменитого издания

Дженнифер Гарнер Фото: AFP

Знаменитая голливудская актриса, экс-супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер стала самой красиво женщиной года по версии известного журнала People. 47-летняя звезда украсила обложку спецвыпуска Poeple The Beautiful Issue.

На официально странице издании в Instagram появился снимок обложки, а в описании к нему было написано следующее: "Дженнифер Гарнер украшает нашу обложку #BeautifulIssue этого года! Великолепная актриса, активистка и мама троих детей вносит свой вклад в изменение мира каждый день".

Дженнифер Гарнер на обложке People Фото: instagram.com/people

"Я чувствую, что становлюсь счастливее и красивее, когда меньше смотрю в зеркало, и когда больше думаю о том, что я делаю для того, что меня окружает", – говорит Дженнифер.

Напомним, Бен Аффлек откровенно рассказал об алкоголизме и отношениях с бывшей женой – Дженнифер Гарнер.

Ранее мы сообщали, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер будут посещать психотерапевта. Отметим, что бывшие супруги воспитывает двух дочек 12-летнюю Вайолет Энн и 9-летнюю Сэру Розу Элизабет и 6-летнего сына Сэма Гарнера. Бен и Дженнифер заключили договор, по которому обязуются в присутствии детей никогда не говорить друг о друге плохо.

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