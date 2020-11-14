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Названа вероятная причина смерти Армена Джигарханяна

Сегодня, 10:00

Известный актер скончался утром 14 октября

Стало известно о смерти Армена Джигарханяна. Ему было 85 лет. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Московского драматического театра, которым руководил актер.

Предварительно сообщают, что причиной смерти знаменитого артиста стали болезни и плохое состояние здоровья. У Джигарханяна отказали почки, также у него был диабет.

Похоронят легендарного актера на Новодевичьем кладбище в Москве.

Актер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян

Последние годы Армен Джигарханян жаловался на плохое самочувствие. В 2018 году он перенес инфаркт и впал в кому. К счастью, тогда его спасли, и он даже вернулся к работе в театре. Однако большую часть времени Армен Борисович проводил дома.

Его также несколько раз увозили в отделение интенсивной терапии – артист жаловался на сердце и почки. Его бывшая супруга, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила изданию Газета.Ru, что Джигарханян страдал от слабоумия.

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"Я уже объясняла эту ситуацию, что его три года назад увезли от меня, чтобы он больше со мной никогда не общался, и вбили ему в голову всякую чушь из-за того, что у него деменция была и он был болен", – заявила Цымбалюк-Романовская.

СМИ пишут, что свое 85-летие Армен Джигарханян встретил в кругу семьи и с бывшей супругой Татьяной Власовой.

Ранее скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

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