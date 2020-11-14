Названа вероятная причина смерти Армена Джигарханяна
Известный актер скончался утром 14 октября
Стало известно о смерти Армена Джигарханяна. Ему было 85 лет. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Московского драматического театра, которым руководил актер.
Предварительно сообщают, что причиной смерти знаменитого артиста стали болезни и плохое состояние здоровья. У Джигарханяна отказали почки, также у него был диабет.
Похоронят легендарного актера на Новодевичьем кладбище в Москве.
Последние годы Армен Джигарханян жаловался на плохое самочувствие. В 2018 году он перенес инфаркт и впал в кому. К счастью, тогда его спасли, и он даже вернулся к работе в театре. Однако большую часть времени Армен Борисович проводил дома.
Его также несколько раз увозили в отделение интенсивной терапии – артист жаловался на сердце и почки. Его бывшая супруга, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила изданию Газета.Ru, что Джигарханян страдал от слабоумия.
Читайте также:Умер актер Шон Коннери. Ему было 90 лет
"Я уже объясняла эту ситуацию, что его три года назад увезли от меня, чтобы он больше со мной никогда не общался, и вбили ему в голову всякую чушь из-за того, что у него деменция была и он был болен", – заявила Цымбалюк-Романовская.
СМИ пишут, что свое 85-летие Армен Джигарханян встретил в кругу семьи и с бывшей супругой Татьяной Власовой.
Ранее скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное