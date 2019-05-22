Названо имя победительницы конкурса "Королева Украины"

Победительницей стала девушка из Одессы

В Киеве состоялся конкурс красоты "Королева Украины". За корону соревновались 20 красавиц. Пока девушки готовились к шоу, журналистам удалось узнать, как звездные гости относятся к искусственной красоте.

Музыкант Евгений Хмара предпочитает исключительно натуральную красоту: "Для меня красота только настоящая, она лучшая, честно скажу. Но я не осуждаю девушек, которые себе делают губы и попы".

А вот артист Лу Бега допускает хирургические вмешательства, если без них не обойтись: "Мне нравится натуральная красота, видеть женщину такой, как ее создал Бог. Конечно, бывает, когда вмешательства необходимы в силу медицинских показателей".

Хореограф Сергей Костецкий поощряет корректирование внешности и даже признался, что его девушка увеличила губы: "Я не против. У моей девушки тоже откорректированные губы. Он чувствует себя более сексуальной, уверенной. Почему нет?".

В Киеве выбрали "Королеву Украины" Фото: Facebook-страница конкурса Королева Украины

Орест Галицкий (группа DZIDZIO) объяснил, зачем нужны конкурсы красоты: "Чтобы она видела, что не единственная такая красивая и такая хорошая".

Певица Енели тоже прокомментировала конкурсы красоты, которые сейчас так популярны: "Все женщины и девушки красивые. Я не считаю, что конкурсы красоты – это такая уж важная вещь. Однако это прекрасная возможность для женщин продемонстрировать, что они гордятся своей красотой".

Королевой Украины в этом году стала Виктория Миронова. 23-летняя девушка представляла Одессу. Виктория отправится на международный финал конкурса красоты в Венесуэлу. Для нее это не первый конкурс красоты, поэтому она может дать совет девушкам, которые мечтают о короне.

"Нужно выходить на сцену так, как ты выходишь в последний раз", – говорит Виктория.

Ранее мы писали, что Гайтана и DZIDZIO выступят на Киевском балу на Контрактовой площади.

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