Названо самое дорогое платье Каннского кинофестиваля

Камила Коэльо покорила роскошным образом

Камила Коэльо. Фото: Getty

30-летний модный блогер Камила Коэльо покорила роскошным образом. Согласно западным СМИ, Камила примерила самый дорогой наряд на Каннском фестивале.

Платье с многослойной юбкой и открытой спиной из шелка, бархата и органзы создали дизайнеры британского модного Дома Ralph & Russo, сообщил harpersbazaar.com.

На создание платье, стоимостью один миллион долларов, ушло 500 часов ручной работы. Камила дополнила наряд черными туфлями и украшениями с бриллиантами Messika.

Камила Коэльо Фото: Getty

Камила Коэльо Фото: Getty

Также телеведущая и певица Регина Тодоренко прошлась по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и появилась на премьере фильма "Пепел – самый чистый белый".

Напомним, супермодель Ирина Шейк продемонстрировала в Каннах три эффектных наряда. А Вера Брежнева была замечена на показе фильма "Три лица" Джафара Панахи. На красной дорожке Брежнева позировала в элегантном наряде от Versace.