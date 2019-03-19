Названо самое популярное видео в Instagram

Леди Гага установила рекорд в соцсети

Леди Гага Фото: AFP

В этом году Леди Гага постоянно на слуху. То она получила "Оскар", то появилась на публике с новым ухажером. А теперь певица установила новый рекорд. Дело в том, что видео Леди Гаги установило рекорд в Instagram, собрав миллиард просмотров. Такого показателя ролик достиг всего лишь за месяц.

Татуировка Леди Гаги Фото: instagram.com/ladygaga/

На кадрах видео артистка демонстрирует свою музыкальную татуировку, в которой записано музыкальным языком слово Gaga.

INSTAGRAM 14 Фев 2019 в 12:47 PST

Татуировку Леди Гага сделала ко Дню влюбленных. Как призналась артистка, процесс создания татуировки был непростым. Изначально они с мастером даже забыли нарисовать пятую строку нотного стана, однако позднее ситуацию они исправили.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что певица Леди Гага беременна от актера Брэдли Купера. Артистка прокомментировала эти слухи весьма интересно.

Смотрите видео о том, что неожиданное счастье свалилось на Леди Гагу:

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