Названо самое популярное видео в Instagram
Леди Гага установила рекорд в соцсети
В этом году Леди Гага постоянно на слуху. То она получила "Оскар", то появилась на публике с новым ухажером. А теперь певица установила новый рекорд. Дело в том, что видео Леди Гаги установило рекорд в Instagram, собрав миллиард просмотров. Такого показателя ролик достиг всего лишь за месяц.
На кадрах видео артистка демонстрирует свою музыкальную татуировку, в которой записано музыкальным языком слово Gaga.
Татуировку Леди Гага сделала ко Дню влюбленных. Как призналась артистка, процесс создания татуировки был непростым. Изначально они с мастером даже забыли нарисовать пятую строку нотного стана, однако позднее ситуацию они исправили.
Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что певица Леди Гага беременна от актера Брэдли Купера. Артистка прокомментировала эти слухи весьма интересно.
Смотрите видео о том, что неожиданное счастье свалилось на Леди Гагу:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram