Главные претенденты на "Оскар-2018": все, что нужно знать о фильмах-номинантах

В Лос-Анджелесе американская киноакадемия в прямом эфире назвала номинантов на премию "Оскар 2018".

Отметим, что оглашение номинантов в этом году организаторы доверили американской комедийной актрисеТиффани Хэддиш и британскому актеру и режиссеру Энди Серкису. Наибольшее число номинаций у фильмов "Форма воды" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Сайт "Сегодня" в своем обзоре рассказывает все самое интересное про фильмы номинанты на Оскар 2018.

"Зови меня своим именем"

Режиссером картины выступил Лука Гуаданьино. В киноленте рассказывается об отношениях 17-летнего итальянца Элио и ассистента его отца Оливере, который является молодым американским ученым. Действия в Италии, в 1983 году. Актерский состав: Эрми Хаммер, Тимоти Чаламет, Майкл Сталберг, Амира Казар, Эстер Гаррель. ФИльм признан лучшей кинокартиной 2017 года.

"Темные времена"

Это история о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером. От режиссера Джо Райта. Звездный актерский состав: Гэри Олдмен, который сыграл самого Черчилля перевоплотился на все 10 баллов. Кстати, он номинирован также на лучшую мужскую роль. Кроме Олдмена в фильме также сыграли Лили Джеймс, Кристин Скотт Томас, Бен Мендельсон, Кинг Джордж, Стивен Диллэйн.

"Дюнкерк"

Кинокартина Кристофера Нолана - история спасения более 300 тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее. Несравненные спецэффекты и графика. Актерский состав: Гарри Стайлс, Том Харди, Киллиан Мерфи, Марк Райлэнс, Кеннет Брана и другие. Фильм получил премию выбор критиков в номинации "Лучший монтаж".

"Прочь"

Триллер от Джордана Пила. Молодой фотограф из Нью-Йорка знакомится с родителями девушки, семья которой принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь. Тайные обряды, переселение душ, гипноз – все это заставляет "прилипнуть" к экрану. Хотя, сюжет напоминает еще один триллер "Ключ от всех дверей", где также ищут жертв помоложе для переселения душ. Актерский состав: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Брэдли Уитфорд, Кэтрин Кинер, Калеб Лэндри Джонс. Лента получила множество наград, в том числе и кинопремию "Выбор критиков" в номинации "Лучший научно-фантастический фильм/фильм ужасов".

"Леди Берд"

Режиссер фильма Грета Гервиг. Фильм повествует об ученице старших классов, пытающейся перебраться в Нью-Йорк с помощью своего приемного брата. Актеры: Сирша Ронан, Лукас Хеджес, Тимоти Чаламет, Лори Меткалф, Одейя Раш. Картина получила множество премий, в том числе, премию "Золотой глобус" за лучший фильм и за лучшую женскую роль, а также признана кинокритиками.

"Призрачная нить"

В режиссерской кресле - Пол Томас Андерсон. В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой. Актеры: Дэниел Дэй‑Льюис, Лесли Мэнвилл, Вики Крипс, Камилла Разерфорд. Лента признана американскими кинокритиками.

"Секретное досье"

Фильм режиссера Стивена Спилберга. Отважные журналисты The New York Times и The Washington Post опубликовали секретные документы Пентагона о ходе ведения войны во Вьетнаме. Актеры: Том Хэнкс, Мерил Стрип, Элисон Бри, Сара Полсон, Боб Оденкирк. Фильм получил награду Национального совета кинокритиков США в номинации "Лучший фильм".

"Форма воды"

Режиссер - Гильермо дель Торо. Как и все его фильмы – этот с невоображаемо закрученным сюжетом. Главная героиня – немая уборщица в научной лаборатории, где изучают человека-амфибию. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать. Актерский состав: Салли Хокинс, Даг Джонс, Майкл Шэннон, Октавия Спенсер, Майкл Сталберг. Картина получила много наград, в том числе "Золотой глобус" и "Золтой лев".

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

В режиссерском кресле - Мартин Макдонах. После убийства дочери Милдред Хейс преступники не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется. Актеры: Фрэнсис Макдормэнд, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Питер Динклэйдж, Эбби Корниш. Картина получила "Золотой глобус" за лучший фильм-драму.