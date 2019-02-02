Названы имена специальных гостей "британского Оскара"

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетят кинопремию BAFTA 2019

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Кейт Миддлтон и принц Уильям станут гостями ежегодной церемонии кинопремии BAFTA, которая состоится 10 февраля 2019 года в Лондоне. Отметим, что премию Британской киноакадемии также называют "британским Оскаром".

Известно, что в этом году принц Уильям впервые лично будет отвечать за вручение одной из наград BAFTA. К слову, уже объявлены все номинанты на премию.

Кинопремия BAFTA ежегодно вручается Британской академией телевидения и киноискусства актерам за их заслуги и творчество. Поскольку герцог Кембриджский был назначен президентом Британской киноакадемии в 2010 году, он и его супруга Кейт Миддлтон появятся на награждении этого года.

В 2017 году герцогиня Кембриджская удивила всех своим роскошным нарядом, а в 2018 она присутствовала на премии, будучи беременной младшим сыном - принцем Луи.

Напомним, в ночь на 7 января в Соединенных Штатах Америки вручали кинопремию "Золотой глобус". Съемочная группа "Сегодня" – единственная из всех украинских СМИ попала на красную дорожку. О чем рассказывали звезды, читайте и смотрите в эксклюзиве "Сегодня".

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