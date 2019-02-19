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Названы имена ведущих премии "Золота Дзиґа 2019"

Ежегодную церемонию проведут тележурналист и актриса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:45
Олег Панюта и Дарья Трегубова стали ведущими премии "Золота Дзиґа 2019"
Олег Панюта и Дарья Трегубова стали ведущими премии "Золота Дзиґа 2019"
Фото: facebook.com/oskar.kiev.ua, instagram.com/dasha.tregubova

Ежегодная церемония "Золота Дзиґа" в этом году состоится 19 апреля. Сегодня. Lifestyle уже поделился списком претендентов на победу. А теперь на сайте Украинской Киноакадемии появились имена ведущих Третьей Национальной кинопремии.

Ведущими "Золотої Дзиґи" стали известный украинский тележурналист Олег Панюта и популярная актриса Дарья Трегубова. 

"Кинопремия "Золота Дзиґа" помогает формировать образ современного украинского кинематографа, создает институт звезд, который так необходим и актерам, и прессе, дает возможность нашим кинематографистам почувствовать свою значимость и сорвать, в конце концов, овации. Быть ведущей церемонии – большая гордость и честь для меня, ведь кино – моя страсть. Учась на режиссуре, я мечтала о том развитии украинского кинематографа, который мы наблюдаем сейчас", – признается Дарья Трегубова.

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Тележурналист Олег Панюта тоже сообщил, что очень рад предложению стать ведущим так называемого "Украинского Оскара": "Замечательно, что "Золота Дзиґа" с каждым годом набирает обороты. Кинопремия нашла мощный отклик в профессиональной среде. Поэтому мне и приятно, и почетно присоединиться к этому знаковому событию украинского кинематографа.

Напомним, 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня".

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