Названы первые победители Евровидения-2018: лучших выбрали журналисты и комментаторы

Премия Марселя Безенсона, названная в честь основателя Евровидения, вручается с 2002 года

Премия Марселя Безенсона вручается на Евровидении с 2002 года

Прямо сейчас в Лиссабоне проходит финал песенного конкурса Евровидение-2018. Украинский певец MELOVIN грандиозно открыл финал конкурса

Помимо зрителей дома и профессионального жюри, которые принимают решение о том, кто победит на конкурсе Евровидение, композиторы, пресса и комментаторы также присуждают дополнительные призы: награду Марселя Безенсона. В этом году Болгария, Франция и Кипр выиграли призы.

Премия, названная в честь основателя Евровидения, была впервые вручена в 2002 году, по инициативе бывших участников песенного конкурса Кристера Бьоркмана и Ричарда Херри. Награды делятся на три категории: приз композиторов, приз за артистизм и выбор прессы.

Приз композиторов. Награда за лучшую композицию с особым вниманием к оригинальности и национальной идентичности в музыке и лирике: группа EQUINOX из Болгарии с песней "Bones".

Выбор прессы. Вручается лучшей песне в соответствии с коллективным голосованием аккредитованной прессы: дуэт из Франции Madame Monsieur с песней "Mercy".

Приз за артистизм. Вручается за лучшее выступление, которое выбирают комментаторы из всех стран: выиграла фаворитка букмекеров Елени Фурейра, которая представляет Кипр с песней "Fuego" .

Напомним, Россия впервые за многие годы не оказалась в финале.

Украинский певец ALEKSEEV, который представлял Беларусь, не попал в финал конкурса. Продюсер и режиссер Олег Боднарчук прокомментировал проигрыш артиста на "Евровидении".

Смотрите, как MELOVIN готовился к финалу Евровидения-2018: