Названы первые победители Евровидения-2018: лучших выбрали журналисты и комментаторы
Премия Марселя Безенсона, названная в честь основателя Евровидения, вручается с 2002 года
Прямо сейчас в Лиссабоне проходит финал песенного конкурса Евровидение-2018. Украинский певец MELOVIN грандиозно открыл финал конкурса
Помимо зрителей дома и профессионального жюри, которые принимают решение о том, кто победит на конкурсе Евровидение, композиторы, пресса и комментаторы также присуждают дополнительные призы: награду Марселя Безенсона. В этом году Болгария, Франция и Кипр выиграли призы.
Премия, названная в честь основателя Евровидения, была впервые вручена в 2002 году, по инициативе бывших участников песенного конкурса Кристера Бьоркмана и Ричарда Херри. Награды делятся на три категории: приз композиторов, приз за артистизм и выбор прессы.
Приз композиторов. Награда за лучшую композицию с особым вниманием к оригинальности и национальной идентичности в музыке и лирике: группа EQUINOX из Болгарии с песней "Bones".
Выбор прессы. Вручается лучшей песне в соответствии с коллективным голосованием аккредитованной прессы: дуэт из Франции Madame Monsieur с песней "Mercy".
Приз за артистизм. Вручается за лучшее выступление, которое выбирают комментаторы из всех стран: выиграла фаворитка букмекеров Елени Фурейра, которая представляет Кипр с песней "Fuego" .
Напомним, Россия впервые за многие годы не оказалась в финале.
Украинский певец ALEKSEEV, который представлял Беларусь, не попал в финал конкурса. Продюсер и режиссер Олег Боднарчук прокомментировал проигрыш артиста на "Евровидении".
Смотрите, как MELOVIN готовился к финалу Евровидения-2018: