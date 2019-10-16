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Названы ТОП-10 самых красивых женщин в мире

Рейтинг возглавила супермодель Белла Хадид

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31

Самой красивой женщиной в мире названа 23-летняя модель Белла Хадид, так как форма ее лица, губ и подбородка "идеальна", согласно формуле "Золотого сечения".

Специалисты во главе с пластическим хирургом Джулианом Де Сильвой рассчитали идеальную форму лица, учитывая размер и положение губ, носа, подбородка и линии челюсти. Данные Беллы оказались наиболее близкими к идеальному соотношению. Об этом сообщает The Sun.

Отметим, Белла заняла первое место с результатом 94,35%, хотя ее сестре, 24-летней супермодели Джиджи Хадид, не удалось попасть в первую десятку.

ТОП-10 самых красивых женщин в мире по версии пластического хирурга:

Белла Хадид – 94,35%

Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: instagram.com/bellahadid

Бейонсе – 92,44%

Бейонсе
Бейонсе
Фото: instagram.com/beyonce

Эмбер Херд – 91,85%

Эмбер Херд
Эмбер Херд
Фото: instagram.com/amberheard

Ариана Гранде – 91,81%

Ариана Гранде
Ариана Гранде
Фото: YouTube

Тейлор Свифт – 91,64%

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: AFP

Кейт Мосс – 91,05%

Кейт Мосс выходит замуж
Кейт Мосс выходит замуж
Фото: Getty Images

Скарлетт Йоханссон – 90,91%

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Фото: AFP

Натали Портман – 90,51%

Натали Портман
Натали Портман
Фото: Getty Images

Кэти Перри – 90,08%

Кэти Перри
Кэти Перри
Фото: Getty Images

Кара Делевинь – 89,99%

Кара Делевинь
Кара Делевинь
Фото: AFP

Ранее мы также писали, что Кара Делевинь поделилась деталями совместной жизни с возлюбленной.

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Натали Портман Бейонсе Кейт Мосс Скарлетт Йоханссон Тейлор Свифт Кара Делевинь Кэти Перри Эмбер Херд Белла Хадид Ариана Гранде
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