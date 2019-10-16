Названы ТОП-10 самых красивых женщин в мире
Рейтинг возглавила супермодель Белла Хадид
Самой красивой женщиной в мире названа 23-летняя модель Белла Хадид, так как форма ее лица, губ и подбородка "идеальна", согласно формуле "Золотого сечения".
Специалисты во главе с пластическим хирургом Джулианом Де Сильвой рассчитали идеальную форму лица, учитывая размер и положение губ, носа, подбородка и линии челюсти. Данные Беллы оказались наиболее близкими к идеальному соотношению. Об этом сообщает The Sun.
Отметим, Белла заняла первое место с результатом 94,35%, хотя ее сестре, 24-летней супермодели Джиджи Хадид, не удалось попасть в первую десятку.
Белла Хадид – 94,35%
Бейонсе – 92,44%
Эмбер Херд – 91,85%
Ариана Гранде – 91,81%
Тейлор Свифт – 91,64%
Кейт Мосс – 91,05%
Скарлетт Йоханссон – 90,91%
Натали Портман – 90,51%
Кэти Перри – 90,08%
Кара Делевинь – 89,99%
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