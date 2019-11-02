Не беременна: Каменских засветила плоский живот на совместном фото с мужем
Поклонники пары давно ждут новостей о беременности NK
Потап и Настя Каменских продолжают радовать поклонников совместными фото, а те ждут новостей о пополнении в семье звездной пары. На этот раз NK и ее супруг поделились селфи, на котором певица опровергла все слухи о своей беременности, которые регулярно распространяются в сети.
Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:
Так, на странице Насти Каменских в Instagram появилось новое фото, где артистка продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот. В кадре также находится Потап, который и сделал эту фотографию.
"Мы стараемся даже на отдыхе держать себя в тонусе", – добавила короткую подпись NK.
Фолловеры артистки написали множество комплиментов, отметив, что продюсер очень похудел: "Какие вы классные!!", "Потап заметно похудел", "Балдею от этой пары", "Вы бомбические!". "Скільки років, пора про щось думати", – намекают фанаты звездной пары на продолжение рода.
Недавно Настя Каменских рассказала о супружеской жизни с Потапом и назвала его романтиком.
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