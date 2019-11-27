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"Не было выбора": премьер Нацоперы объяснил путинский фанатизм Сергея Полунина

Виктор Ищук дал эксклюзивное интервью сайту "Сегодня"

Сергей Полунин Фото: instagram.com/poluninink

Премьер Национальной оперы Украины Виктор Ищук накануне презентации балета "Щелкунчик. Новая Старая сказка" в большом интервью сайту "Сегодня" рассказал о самых резонансных скандалах в украинском культурном пространстве. Кроме прочего, артист объяснил позицию поддержавшего Путина украинского танцовщика Сергея Полунина.

Виктор Ищук Фото: архив Виктора Ищука

"Поймите, все это часть шоу-бизнеса и черные пиар-технологии. Его менеджеры-англичане, наверное, решили сделать скандал и на хайпе собрать дивиденды. Ведь его там все сейчас жалеют", – рассказывает Ищук.

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Танцовщик также отметил, что до войны Россия раскрутила Полунина как премьера британского Ковент-Гардена, приехавшего танцевать в РФ.

"До этого он был знаменитостью в балете, а стал настоящей суперзвездой. Потом началась война… Да и выбора у Сережи как такого не было – здесь его никто не звал. Дала бы Украина хотя бы четверть того, что дала Россия, не исключено, что все было бы иначе. Возможно, они на него давили", – добавил артист.

По словам Ищука, приезд Полунина в Украину в 2016-м никто не заметил.

"Он представлял в Украине фильм "Танцовщик" (документалка о Полунине режиссера Стивена Кантора. – Ред.). Сначала в Лондоне, Киеве, а потом уже в Москве и Петербурге! И что? Об этом кто-то написал?! Зато теперь пишут, когда его в политическом плане использует Россия, когда с ним встречается Путин, когда ему дали должность, регалии", – резюмировал премьер Нацоперы.

Напомним, танцовщик Сергей Полунин первый раз ошарашил своей публикацией в Instagram в день своего рождения. Танцовщик высказался о президенте России Владимире Путине.

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