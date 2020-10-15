Не Cardi B единой: 5 звезд, которые случайно оголились в соцсетях

Что однажды попало в Сеть, то останется там навсегда

Звезды – тоже люди, и они делают обнаженные фото, но иногда что-то выходит из-под контроля! Упс, одно неверное движение руки и в Instastories залетает совсем не то, что там должно быть.

А все, уже все, а надо было раньше думать и следить за тем, что попадает в Сеть, ведь подписчики не дремлют (и делают скриншоты)!

Такой конфуз произошел недавно с рэп-исполнительницей Cardi B, и мы решили вспомнить еще четырех звезд, которые случайно (а может, и не случайно, кто их на самом деле знает) засветили свои интимные места в соцсетях.

via GIPHY

Cradi B

Итак, если вы вдруг пропустили, то Cardi B засветила свою грудь в Instastories, но позже удалила фото. Но то, что однажды попало в Сеть, вряд ли уже отсюда исчезнет.

Фото Cardi запостила во время празднования своего 28-летия. Была шумная вечеринка, много танцев, алкоголя и вообще! Так что, тут немудрено, что кое-что просочилось в Сеть случайно!

Скриншот: "Только никому"

Крис Эванс

Тот самый "Капитан Америка" Крис Эванс недавно сделал сюрприз своим поклонникам. Все дело в том, в Instagram актер поделился видеозаписью экрана своего телефона. На видео Крис листает ленту со своими фото и видео в галерее, и чисто случайно в кадр на долю секунды попало фото его пениса (в народе – дикпик – dickpic – с англ. "фото пениса"). Крис, конечно, удалил видео, но, сами понимаете, никуда оно из Сети уже не денется!

Скриншот: соцсети

Ашер

В 2016 году певец Ашер проводил своим подписчикам экскурсию по собственному дому. Когда дело дошло до сауны, артист не стал стесняться, и предстал перед публикой голышом. Направляя на себя камеру, артист то ли случайно, то ли специально, показал, что на нем нет нижнего белья!

Скриншот: соцсети

Крисси Тейген

Супруга Джона Ледженда Крисси Тейген в одном из видео случайно показала поклонникам свой сосок. Крисси – девушка с хорошим чувством юмора, ведь позже она записала видеообращение со следующими словами: "Я прошу прощения, я опозорила своих друзей, мою семью…У меня есть соски! Это не то, чем я горжусь, конечно".

Скриншот: соцсети

Элисон Пилл

В 2012 году актриса Элисон Пилл случайно опубликовала свое фото топлес в Twitter.

"Ага. Это произошло. Ух. Мои технические проблемы, по-видимому, достигли новых высот. Так как я хотела удалить фото, но случайно его показала в Twitter…Извините", – написала тогда Элисон.

Скриншот: соцсети

Недавно мы делали еще одну интересную подборку со звездами – узнайте, кого из наших знаменитостей преследовали безумные поклонники.

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