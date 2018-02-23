Не для слабонервных: странный маникюр, сделанный по фото дочери Кайли Дженнер

20-летняя Кайли Дженнер впервые стала мамой 1 февраля. Первое фото ее дочери Сторми в Instagram набрало рекордное количество "лайков" (17,3 млн) и стало самым популярным в этой соцсети.

Фото стало настолько популярным, что в Сети появились снимки необычного и пугающего маникюра, который посвятили фотографии маленькой Сторми. На одной из страниц по нейл-арту в Instagram опубликовали фото и видео процесса создания такого дизайна.

Многие пользователи отметили, что это выглядит пугающим и очень странным: "Ужасает", "Как в ночном кошмаре", "Нет, нет, нет и еще тысячу раз нет", "Я подумала что кто то лезет из ногтя как в звонке фильме. Очень страшно вышло", "Господи, чья это больная идея?", – написали подписчики страницы в Instagram.

Фото: instagram.com/nail_sunny

А вот и видео процесса создания странного дизайна: