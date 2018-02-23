Не для слабонервных: странный маникюр, сделанный по фото дочери Кайли Дженнер

Сегодня, 13:16

Сеть "взорвали" необычные фото нейл-арта 

Не для слабонервных: странный маникюр, сделанный по фото дочери Кайли Дженнер

20-летняя Кайли Дженнер впервые стала мамой 1 февраля. Первое фото ее дочери Сторми в Instagram набрало рекордное количество "лайков" (17,3 млн) и стало самым популярным в этой соцсети.

Фото стало настолько популярным, что в Сети появились снимки необычного и пугающего маникюра, который посвятили фотографии маленькой Сторми. На одной из страниц по нейл-арту в Instagram опубликовали фото и видео процесса создания такого дизайна.

Многие пользователи отметили, что это выглядит пугающим и очень странным: "Ужасает", "Как в ночном кошмаре", "Нет, нет, нет и еще тысячу раз нет", "Я подумала что кто то лезет из ногтя как в звонке фильме. Очень страшно вышло", "Господи, чья это больная идея?", – написали подписчики страницы в Instagram. 

27879814_163227304233589_2799384199482572800_n

Фото: instagram.com/nail_sunny

А вот и видео процесса создания странного дизайна:

Долгое время Кайли скрывала свое положение. Лишь после рождения малышки звезда опубликовала длинное объяснение своего отсутствия в соцсетях и рассекретила свою беременность. Отцом новорожденной девочки стал 25-летний бойфренд Кайли Дженнер — Трэвис Скотт. 
маникюр, Дженнер, Кайли Дженнер

Вы сейчас просматриваете новость "Не для слабонервных: странный маникюр, сделанный по фото дочери Кайли Дженнер". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стиль

Маникюр тренды весна 2018 - фото. Фото: Instagram

Три главных тренда маникюра весны-2018

Вчера, 12:31

Оригинальные идеи для маникюра на весну 2018

Шоу-бизнес

Кайли Дженнер. Фото: Instagram

Кайли Дженнер опубликовала первое селфи после рождения дочери

15 Февраля, 16:07

Звезда разместила снимок в Instagram
Загрузка...
Загрузка...