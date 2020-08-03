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Не для слабонервных: звезда сериала "Школа" Анна Тринчер показала окровавленный палец и рассказала, что произошло

Сегодня, 15:06

Неприятный инцидент случился в день премьеры нового хита

Исполнительница хита "Короче, понятно", актриса и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер, которая ранее презентовала гимн всех подростков, рассказала об инциденте, произошедшем в день премьеры песни. Сегодня Анна Тринчер празднует свой день рождения, а буквально вчера поделилась фотографией с забинтованным пальцем и шокировала подписчиков историей, которая с ней произошла 30 июля.

В своем Instagram-аккаунте актриса показала устрашающие фотографии с окровавленным пальцем из больницы. 30 июля состоялась премьера нового трека Анны Тринчер – "Малиновые волосы". После премьеры на радио Анна Тринчер возвращалась домой, когда случайно захлопнула свой палец дверью авто. По словам Анны Тринчер, она не сразу поняла, что произошло, но в итоге, инцидент оказался куда более страшным, чем она могла себе представить.

Анна Тринчер
Анна Тринчер
Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Выхожу из машины чтобы попрощаться с директором, понимаю, что меня что-то держит. Думаю, что зацепила рубашку машиной.. но. Поворачиваю голову и вижу как пол моего пальца осталось в машине. Шок... боль... страх. Я присаживаюсь на асфальт и начинаю кричать от боли. Меня быстро заводят домой, под холодную воду, за мной дорожка из крови. Звоним в больницу и выезжаем", – написала Анна Тринчер.

Актриса отметила, что вначале принимать ее не хотели, так как травма не считалась тяжелой. Но в итоге Анне Тринчер удалось попасть к врачу, после чего ее отправили в операционную.

"Мама звонит, успокаивает... и тут я понимаю, что мне будут срывать полностью ноготь. Я не была к этому готова, от слова совсем", – поделилась актриса.

Анна Тринчер в операционной
Анна Тринчер в операционной
Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Мы идём в операционную, со мной все время говорит анастезиолог, шутит, рассказывает смешные жизненные истории. Мне делают анестезию, проходит 10 минут и мне говорят- все, закончили.. Что??? Я ничего и не почувствовала", – написала звезда "Школы".

Сейчас актриса пьет обезболивающие и чувствует себя лучше, несмотря на то, что палец все еще болит и рука опухла, поэтому Анна не может ее полностью задействовать.

Напомним, что ранее Анна Тринчер и Богдан Осадчук заинтриговали поклонников пламенным роликом.

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