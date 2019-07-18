Не догуляли медовый месяц: Потап прокомментировал отношения с Настей Каменских

Звездная пара собирается продолжить медовый месяц в Италии

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа, участник группы MOZGI и продюсер Потап откровенно рассказал, что изменилось в его жизни после бракосочетания.

Недавно страну всколыхнула новость о свадьбе Потапа и Насти Каменских. В интервью журналистам телеканала "Украина" певец признался, что с легкостью расстался с холостяцкой жизнью:

"Я почувствовал, что стал еще более независимым. Как именно? Стал независимым от взглядов и зависти", – поделился Потап на съемочной площадке шоу "З Днем народження, Україно!".

Кроме того, Потап рассказал, как проведет отпуск вместе с любимой.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

"Мы с Настей не догуляли медовый месяц, поедем еще в Европу. Наверное, это будет Италия – ведь Настя наполовину итальянка... Поедем немного поесть, попить, искупаться, посмеяться – и вернемся в Украину. Кстати, я уже успел отдохнуть вместе с сыном – мы летали на вертолете в Одессу. Мы вместе с ним часто устраиваем такие "вылазки", поэтому немного "разбили" наше лето", – отметил Потап.

Интересно, что его коллега по группе MOZGI – Дядя Вадя – отпуск проведет исключительно в Украине, поскольку, по его словам, именно здесь лучший отдых.

Группа MOZGI Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию зрители увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Ранее мы также писали, что Потап и Настя похвастались селфи со знаменитым музыкантом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram