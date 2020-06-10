Не Ефремов единый: кто из знаменитостей был виновником ДТП

Вспоминаем самые громкие автопроисшествия с участием звезд

Российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию в Москве. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee в состоянии сильного алкогольного опьянения, артист развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада". Водитель-курьер – 57-летний Сергей Захаров – от полученных травм умер в реанимации под утро.

Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, которые он проведет в своей квартире на Плотниковом переулке. Его уже доставили на место.

Это не первый случай, когда знаменитость становится виновником аварии с летальным исходом. Предлагаем вспомнить самые громкие трагические автопроисшествия с участием знаменитостей.

Константин Меладзе

Продюсер и композитор Константин Меладзе Фото: instagram.com/meladzemusic

27 декабря 2012 года известный продюсер Константин Меладзе сбил насмерть 30-летнюю женщину по имени Анна Пищало. Трагедия произошла на трассе из Киева в Обухов. Тело женщины было обнаружено в нескольких метрах от пешеходного перехода. Константин вызвал полицию и медиков. Экспертиза показала, что продюсер на момент аварии был трезв, а на трассе остался след от тормозного следа.

Меладзе грозило до 8 лет лишения свободы. Но следствие так и не установило, переходила ли женщина в установленном месте или нарушила правила. Считается, что Меладзе нарушил скоростной режим. После аварии Меладзе перечислил семье погибшей около 30 тысяч долларов, а также ежемесячно переводит им сумму на воспитание детей. На тот момент им было 2 года и 5 лет.

Леонид Якубович

Телеведущий Леонид Якубович Фото: instagram.com/yakubovitch

Российский телеведущий Леонид Якубович стал виновником смертельной аварии в 2001 году. Под колеса его автомобиля Hyundai Accent попал 30-летний нетрезвый пешеход. Мужчина внезапно выскочил на дорогу, выходя из автобуса. В результате он ударился виском об зеркало автомобиля звезды.

Артиста тогда оправдали, а виновником аварии признали пешехода, но Якубович не раз признавался журналистам, что чувствует свою вину в случившемся.

Дима Билан

Дима Билан Фото: instagram.com/bilanofficial

Известный российский певец Дима Билан 18 сентября 2018 года в Москве, на Ленинском проспекте также устроил ДТП. К счастью, тогда обошлось без жертв. За рулем своего Ford Mustang исполнитель вовремя не затормозил на светофоре и на скорости 40 километров в час врезался в остановившийся Hyundai. Внешне его автомобиль не получил никаких повреждений, но в салоне сработала подушка безопасности, а салон заполнился едким дымом.

Билан не стал отрицать своей вины и договорился со вторым водителем о возмещении ущерба. Во избежания слухов и недостоверной информации Билан записал на своей странице в Instagram видео, в котором рассказал подробности ДТП.

INSTAGRAM

"Все обошлось! Стресс словил конечно, но что только не бывает в этой жизни... Салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось... Шок сейчас догоняет", – сказал тогда Билан.

Витас

Российский певец Витас

В 2013 году российский исполнитель Виталий Грачев (Витас) за рулем Infiniti наехал на велосипедистку. Девушка получила только ушибы, но поведение Витаса тогда удивило поклонников. Выйдя из авто, исполнитель начал хамить пострадавшей. Этот момент девушка сняла на видео и опубликована в интернете.

Спустя несколько дней Витас принес свои извинения. Но тогда артиста лишили водительского удостоверения сроком на 1,5 года за отказ пройти тест на состояние алкогольного опьянения и оштрафовали на 100 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти.

Гоша Куценко

Актер Гоша Куценко и его кабриолет Фото: instagram.com/goshakutsenko

В 2014 году российский актер Гоша Куценко на Садовом кольце в Москве попал в аварию. За рулем своего кабриолета Morgan Aero 8 врезался в Infiniti. Происшествие обошлось без жертв – пострадали только авто. У Morgan Aero 8 отвалился бампер.

"Все! Нету Моргана! Припарковался", – написал Гоша тогда в Instagram.

Напомним, что в крови Михаила Ефремова также обнаружили следы наркотиков.

Видео момента смертельной аварии с участием Михаила Ефремовасмотрите в нашем материале.

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