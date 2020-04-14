alyona alyona попала в ТОП-10 самых перспективных рэперов мира
О певице заговорили в немецком издании
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona продолжает попадать в престижные рейтинги. Недавно артистка вошла в мировой рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes. Теперь немецкое агентство Highsnobiety опубликовало ТОП-10 перспективных рэп-исполнительниц со всего мира. В рейтинг вошла украинская певица alyona alyona (Алена Савраненко).
В материале издания указано, что украинская исполнительница прошла долгий путь к успеху и пробовала себя в разных профессиях – от школьного учителя до кассира.
"Ее ироничные ролики со сценами катания на водных мотоциклах и чтением рэпа с друзьями набрали миллионы просмотров, доказав, что большой рэп действительно может преодолеть языковые барьеры", – говорится в издании.
Дуэйн "Скала" Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года:
Напомним, Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев в мире. Первое место в списке занял дуэт The Chainsmokers. Также украинская певица alyona alyona вместе с Джамалой исполнила песню о хейте.
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